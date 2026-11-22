El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre 0 y 10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 15 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 12 a 15 mph, Oeste

: 12 a 15 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York