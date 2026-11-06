Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 7 de noviembre la temperatura rondará entre 4,40 y 13,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 91%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 2 a 7 mph, Oeste

: 2 a 7 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 91%

: 91% Pronóstico: chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York