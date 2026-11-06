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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaSeth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 7 de noviembre la temperatura rondará entre 4,40 y 13,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 91%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 91%
  • Pronóstico: chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York

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