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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 15 de agosto la temperatura rondará entre 58 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 7 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 7 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 2%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York

El sábado 15 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 16 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
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