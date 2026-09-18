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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 59 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de lluvias.
La probabilidad de precipitación de 31%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de lluvias.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 5 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 31%
- Pronóstico: parcialmente soleado y luego probabilidad de lluvias
El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 63%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvias. Probabilidad de precipitación: 75%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.
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