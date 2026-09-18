Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 59 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de lluvias.

La probabilidad de precipitación de 31%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de lluvias.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 1 a 5 mph, Sureste

: 1 a 5 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 31%

: 31% Pronóstico: parcialmente soleado y luego probabilidad de lluvias

El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 63%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvias. Probabilidad de precipitación : 75%.

: 75%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.