Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de agosto

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 1 de agosto la temperatura rondará entre 66 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Sur

: 3 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El sábado 1 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.

El domingo 2 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 84%.

: 84%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 84%.

El lunes 3 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El martes 4 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 5 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.

El jueves 6 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.

El viernes 7 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.