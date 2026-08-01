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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 1 de agosto la temperatura rondará entre 66 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El sábado 1 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.
El domingo 2 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 84%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 84%.
El lunes 3 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.
El martes 4 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El miércoles 5 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
El jueves 6 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
El viernes 7 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
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