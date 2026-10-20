Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el martes 20 de octubre las temperaturas rondarán los 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Oeste

: 5 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 7%

: 7% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York