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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el martes 20 de octubre las temperaturas rondarán los 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 7%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 7%
- Pronóstico: parcialmente soleado