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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el martes 21 de julio la temperatura rondará entre 64 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 76%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 13 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 13 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 76%
- Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El martes 21 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.
El miércoles 22 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
El jueves 23 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El viernes 24 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El sábado 25 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El domingo 26 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.
El lunes 27 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
LA NACION
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