Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de julio

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el martes 21 de julio la temperatura rondará entre 64 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 76%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 13 mph, Sur

: 13 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 76%

: 76% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El martes 21 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 76%.

: 76%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.

El miércoles 22 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El jueves 23 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 24 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El sábado 25 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El domingo 26 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.

El lunes 27 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.