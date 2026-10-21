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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de octubre
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de octubre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el miércoles 21 de octubre las temperaturas rondarán los 15,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 3 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 3 mph, Norte
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

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