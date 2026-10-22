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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 22 de octubre la temperatura rondará entre 2,20 y 16,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de neblina y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 12 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de neblina y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 12 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: áreas de neblina y luego mayormente soleado