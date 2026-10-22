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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de octubre
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de octubre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 22 de octubre la temperatura rondará entre 2,20 y 16,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de neblina y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 12 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de neblina y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 12 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: áreas de neblina y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

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