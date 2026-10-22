Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de octubre

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 22 de octubre la temperatura rondará entre 2,20 y 16,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de neblina y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 12 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de neblina y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 1 a 12 mph, Oeste

: 1 a 12 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: áreas de neblina y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York