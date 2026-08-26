Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de agosto

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el miércoles 26 de agosto la temperatura rondará entre 66 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Suroeste

: 3 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: niebla dispersa y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El miércoles 26 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 27 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 73%.

El viernes 28 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 37%.

El sábado 29 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El domingo 30 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.

El lunes 31 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El martes 1 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.