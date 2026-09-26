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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de septiembre
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de septiembre SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 26 de septiembre la temperatura rondará entre 51 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla aislada y luego probabilidad leve de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 24%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 12 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla aislada y luego probabilidad leve de chubascos.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 12 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 24%
  • Pronóstico: niebla aislada y luego probabilidad leve de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El sábado 26 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla aislada y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El domingo 27 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: lluvia ligera probable. Probabilidad de precipitación: 63%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 43%.

El lunes 28 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El martes 29 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El miércoles 30 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 30%.

El jueves 1 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 26%.

El viernes 2 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.
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