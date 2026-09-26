Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 26 de septiembre la temperatura rondará entre 51 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla aislada y luego probabilidad leve de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 24%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 12 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla aislada y luego probabilidad leve de chubascos.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 3 a 12 mph, Noroeste

: 3 a 12 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 24%

: 24% Pronóstico: niebla aislada y luego probabilidad leve de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El sábado 26 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla aislada y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El domingo 27 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: lluvia ligera probable. Probabilidad de precipitación : 63%.

: 63%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 43%.

El lunes 28 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El martes 29 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El miércoles 30 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 30%.

El jueves 1 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 26%.

El viernes 2 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.