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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el miércoles 28 de octubre la temperatura rondará entre 9,40 y 18,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 6%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 6 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 6%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El jueves 29 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 22,20 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 9,40 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
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