Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de octubre

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el miércoles 28 de octubre la temperatura rondará entre 9,40 y 18,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 2 a 6 mph, Sureste

: 2 a 6 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 6%

: 6% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El jueves 29 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 22,20 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 9,40 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.