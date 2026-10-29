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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 29 de octubre la temperatura rondará entre 8,90 y 23,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 12 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El viernes 30 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 1,70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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