Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de octubre

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 29 de octubre la temperatura rondará entre 8,90 y 23,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 7 a 12 mph, Sur

: 7 a 12 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El viernes 30 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 1,70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.