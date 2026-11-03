Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el martes 3 de noviembre la temperatura rondará entre 12,20 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: baja probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 19%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: baja probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Sur

: 6 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 19%

: 19% Pronóstico: baja probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El miércoles 4 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 23,90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 15,60 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad alta de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 62%.