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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el martes 3 de noviembre la temperatura rondará entre 12,20 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: baja probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 19%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: baja probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 19%
- Pronóstico: baja probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El miércoles 4 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 23,90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 15,60 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad alta de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 62%.