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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 3 de octubre la temperatura rondará entre 43 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla en bancos y luego soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla en bancos y luego soleado.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 6 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: niebla en bancos y luego soleado
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El sábado 3 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla en bancos y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego niebla en bancos. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 4 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
El lunes 5 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.
El martes 6 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 7 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El jueves 8 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El viernes 9 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego baja probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego baja probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.
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