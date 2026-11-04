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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el miércoles 4 de noviembre la temperatura rondará entre 16,70 y 24,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 4%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 9 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 4%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El jueves 5 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 23,30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 76%.
- A la noche, se espera una temperatura de 10,60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 30%.
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