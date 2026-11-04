Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el miércoles 4 de noviembre la temperatura rondará entre 16,70 y 24,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 5 a 9 mph, Sur

: 5 a 9 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 4%

: 4% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El jueves 5 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 23,30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 76%.

: 76%. A la noche, se espera una temperatura de 10,60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 30%.