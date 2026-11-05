Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de noviembre
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de noviembre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 5 de noviembre la temperatura rondará entre 10 y 23,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 83%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones de lluvia.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 12 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 83%
  • Pronóstico: chaparrones de lluvia

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El viernes 6 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 18,90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 7,20 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 66%.
LA NACION
Notas servicios clima
Más leídas
  1. El video develó la violencia extrema a la que fue sometida una víctima del triple crimen de Florencio Varela
    1

    Un video develó la violencia extrema a la que fue sometida una víctima del triple crimen de Florencio Varela

  2. El drama de los ahorristas que no pueden acceder a su dinero
    2

    “Tuve que pedir plata prestada”: el drama de los ahorristas que no pueden acceder a su dinero

  3. A pocas horas de jugar contra Irlanda, Contepomi cargó contra World Rugby y dos clubes franceses
    3

    Felipe Contepomi acusó a dos clubes franceses e instó a World Rugby a jerarquizar la competencia internacional

  4. La empresaria de 101 años que sigue al frente de la compañía que fundó a los 50
    4

    Marta Echaul, empresaria de 101 años: “No me interesa el dinero, eso queda todo acá, al más allá no te llevás nada”