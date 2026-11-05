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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 5 de noviembre la temperatura rondará entre 10 y 23,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones de lluvia.
La probabilidad de precipitación de 83%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones de lluvia.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 12 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 83%
- Pronóstico: chaparrones de lluvia
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El viernes 6 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 18,90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 7,20 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 66%.
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