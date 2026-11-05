Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 5 de noviembre la temperatura rondará entre 10 y 23,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 83%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones de lluvia.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 5 a 12 mph, Suroeste

: 5 a 12 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 83%

: 83% Pronóstico: chaparrones de lluvia

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El viernes 6 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 18,90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 7,20 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 66%.