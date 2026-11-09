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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 9 de noviembre la temperatura rondará entre 3,90 y 11,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 94%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 13 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 9 a 13 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 94%
- Pronóstico: chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El martes 10 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 15,60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 4,40 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.
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