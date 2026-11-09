Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 9 de noviembre la temperatura rondará entre 3,90 y 11,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 94%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 13 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 9 a 13 mph, Oeste

: 9 a 13 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 94%

: 94% Pronóstico: chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El martes 10 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 15,60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 4,40 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.