Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el miércoles 9 de septiembre la temperatura rondará entre 66 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones probables.

La probabilidad de precipitación de 55%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones probables.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 7 a 12 mph, Sur

: 7 a 12 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 55%

: 55% Pronóstico: chaparrones probables

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El miércoles 9 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 67%.

El jueves 10 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.

El viernes 11 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El sábado 12 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado, luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.

El domingo 13 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 57%.

El lunes 14 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.

El martes 15 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.