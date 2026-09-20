1
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 21 de septiembre al 25 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 21 de septiembre la temperatura rondará entre 52 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos.
La probabilidad de precipitación de 27%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 6 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 27%
- Pronóstico: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 37%.
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 31%.
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 28%.
El jueves 24 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El viernes 25 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.
LA NACION
Más leídas
- 2
Dormir donde el rey Carlos de Inglaterra pasa la Navidad cuesta US$200 por noche
- 3
“Marcha de la bronca”: la izquierda se movilizó a Plaza de Mayo y pidió un paro general para “derrotar a Milei”
- 4
La noche de Mirtha: Juana Viale volvió a reemplazar a la Chiqui, deslumbró con su look y habló de la salud de su abuela