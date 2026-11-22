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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de noviembre al 23 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre -1,10 y 11,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 14%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 15 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 15 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 14%
- Pronóstico: mayormente nublado
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
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