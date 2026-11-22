El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre -1,10 y 11,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 15 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 6 a 15 mph, Oeste

: 6 a 15 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 14%

: 14% Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York