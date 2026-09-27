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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 28 de septiembre la temperatura rondará entre 56 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 7 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 7 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 10%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El lunes 28 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.

El martes 29 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 30 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El jueves 1 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.

El viernes 2 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
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