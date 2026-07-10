Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 11 de julio la temperatura rondará entre 69 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 35%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 35%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York
El sábado 11 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El domingo 12 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
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