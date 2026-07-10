Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 11 de julio la temperatura rondará entre 69 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 35%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 8 mph, Norte

: 8 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 35%

: 35% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York

El sábado 11 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El domingo 12 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.