Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 66 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de lluvias.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de lluvias.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 9 mph, Este

: 9 mph, Este Probabilidad de precipitación : 18%

: 18% Pronóstico: probabilidad leve de lluvias

El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 38%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 54%.