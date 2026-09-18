1
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 66 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de lluvias.
La probabilidad de precipitación de 18%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de lluvias.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 9 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 18%
- Pronóstico: probabilidad leve de lluvias
El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 38%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 54%.
LA NACION
Más leídas
- 2
Arthur C. Brooks, catedrático de Harvard, 62 años: “Si querés ser un buen padre y que tus hijos sean buenos, honestos y felices, sé un ejemplo de lo que querés ver”
- 3
Las razones que empujaron a Varrone a cerrar, tres fechas antes del final de la temporada, su participación en la F2
- 4
En el juicio por Cuadernos mostraron imágenes del allanamiento al departamento de Cristina Kirchner: tenía un vestidor blindado detrás de una cama