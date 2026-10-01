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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 1 de octubre la temperatura rondará entre 68 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El jueves 1 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El viernes 2 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.
El sábado 3 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.
El domingo 4 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 50%.
El lunes 5 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 6 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 7 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
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