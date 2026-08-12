Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de agosto

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el miércoles 12 de agosto la temperatura rondará entre 71 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 30%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Oeste

: 5 a 8 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 30%

: 30% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El miércoles 12 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 44%.

El jueves 13 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El viernes 14 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El sábado 15 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 16 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El lunes 17 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 35%.

El martes 18 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.