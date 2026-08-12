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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el miércoles 12 de agosto la temperatura rondará entre 71 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 30%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 30%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El miércoles 12 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 44%.
El jueves 13 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El viernes 14 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El sábado 15 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El domingo 16 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 43%.
El lunes 17 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 35%.
El martes 18 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
LA NACION
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