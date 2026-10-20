1
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el martes 20 de octubre las temperaturas rondarán los 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
Más leídas
- 2
Exploran el armado de un frente opositor en la Capital, pero La Cámpora asoma como un “problema”
- 3
Joseph Pilates, creador del método de entrenamiento: “La correcta postura sólo será posible cuando el mecanismo completo de funcionamiento del cuerpo esté bajo control”
- 4
Murió Sahara Ray, exnovia de Justin Bieber, a los 34 años