Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el martes 20 de octubre las temperaturas rondarán los 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Oeste

: 6 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York