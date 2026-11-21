El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 21 de noviembre la temperatura rondará entre 10 y 17,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Este

: 5 mph, Este Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El domingo 22 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 17,20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: nublado y luego alta probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 13,90 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: lluvia fuerte. Probabilidad de precipitación: 94%.