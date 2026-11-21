1
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 21 de noviembre la temperatura rondará entre 10 y 17,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El domingo 22 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 17,20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: nublado y luego alta probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 68%.
- A la noche, se espera una temperatura de 13,90 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: lluvia fuerte. Probabilidad de precipitación: 94%.
Más leídas
- 2
Nelson Castro respondió a las críticas que recibió por su cobertura de la visita del papa León XIV a Perú
- 3
Colombia pone en marcha el proceso para aplicar la eutanasia a los hipopótamos de Pablo Escobar
- 4
Cayetana Álvarez de Toledo: “Necesitamos el voto de muchos argentinos para acabar con el sanchismo”