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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 22 de octubre la temperatura rondará entre 9,40 y 19,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: solejado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 15 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: solejado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 15 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: solejado
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
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