Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de julio

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 27 de julio la temperatura rondará entre 69 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chubascos de lluvia luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 49%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chubascos de lluvia luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 2 a 12 mph, Sur

: 2 a 12 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 49%

: 49% Pronóstico: ligera probabilidad de chubascos de lluvia luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El lunes 27 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos de lluvia luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El martes 28 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 86%.

El miércoles 29 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El jueves 30 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 33%.

El viernes 31 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El sábado 1 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El domingo 2 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.