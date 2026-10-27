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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el martes 27 de octubre la temperatura rondará entre 10,60 y 16,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 9 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
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