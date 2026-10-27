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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de octubre
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de octubre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el martes 27 de octubre la temperatura rondará entre 10,60 y 16,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 9 mph, Norte
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

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