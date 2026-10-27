Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de octubre

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el martes 27 de octubre la temperatura rondará entre 10,60 y 16,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 5 a 9 mph, Norte

: 5 a 9 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York