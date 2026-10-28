Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de octubre

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el miércoles 28 de octubre la temperatura rondará entre 10 y 17,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 3 a 7 mph, Este

: 3 a 7 mph, Este Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El jueves 29 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 21,10 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 13,30 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.