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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de octubre
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de octubre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 29 de octubre la temperatura rondará entre 13,90 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 9 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El viernes 30 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 21,70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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