Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el martes 3 de noviembre la temperatura rondará entre 11,70 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 3 a 10 mph, Suroeste

: 3 a 10 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El miércoles 4 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 22,20 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.