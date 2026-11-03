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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el martes 3 de noviembre la temperatura rondará entre 11,70 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 10 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El miércoles 4 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 22,20 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.