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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de noviembre
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de noviembre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el miércoles 4 de noviembre la temperatura rondará entre 15,60 y 23,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla en bancos y luego soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla en bancos y luego soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 10 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 3%
  • Pronóstico: niebla en bancos y luego soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El jueves 5 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 22,80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 17,20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 82%.
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