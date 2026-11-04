Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el miércoles 4 de noviembre la temperatura rondará entre 15,60 y 23,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla en bancos y luego soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla en bancos y luego soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 3 a 10 mph, Sur

: 3 a 10 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: niebla en bancos y luego soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El jueves 5 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 22,80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 17,20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 82%.