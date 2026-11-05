Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 5 de noviembre la temperatura rondará entre 17,20 y 22,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia ligera.

La probabilidad de precipitación de 45%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia ligera.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 6 a 12 mph, Sur

: 6 a 12 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 45%

: 45% Pronóstico: probabilidad de lluvia ligera

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El viernes 6 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 21,70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 13,30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 65%.