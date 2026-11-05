1
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 5 de noviembre la temperatura rondará entre 17,20 y 22,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia ligera.
La probabilidad de precipitación de 45%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia ligera.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 12 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 45%
- Pronóstico: probabilidad de lluvia ligera
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El viernes 6 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 21,70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 13,30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 65%.
Más leídas
- 2
Marta Echaul, empresaria de 101 años: “No me interesa el dinero, eso queda todo acá, al más allá no te llevás nada”
- 3
Felipe Contepomi acusó a dos clubes franceses e instó a World Rugby a jerarquizar la competencia internacional
- 4
“Tuve que pedir plata prestada”: el drama de los ahorristas que no pueden acceder a su dinero