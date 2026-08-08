Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de agosto

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 8 de agosto la temperatura rondará entre 74 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 27%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Suroeste

: 5 a 10 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 27%

: 27% Pronóstico: parcialmente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El sábado 8 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.

El domingo 9 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El lunes 10 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.

El martes 11 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.

El miércoles 12 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El jueves 13 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.

El viernes 14 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.