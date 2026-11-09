Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 9 de noviembre la temperatura rondará entre 6,10 y 15,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 16 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 10 a 16 mph, Oeste

: 10 a 16 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 5%

: 5% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El martes 10 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 17,20 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 7,80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.