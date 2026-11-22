El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre 5,60 y 19,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 26%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 12 mph, Noroeste

: 12 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 26%

: 26% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York