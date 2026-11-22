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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de noviembre al 23 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre 5,60 y 19,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 26%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 12 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 12 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 26%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
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