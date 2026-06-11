Cómo llegar al Mundial 2026 en Nueva York: metro, trenes y shuttles a US$20 desde Manhattan

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, y Zohran Mamdani, alcalde de la Gran Manzana, anunciaron un plan interinstitucional para garantizar la fluidez del tránsito de los neoyorquinos y visitantes durante el Mundial 2026. La iniciativa incluye boletos a US$20 en autobuses especiales (shuttle).

De qué manera se puede viajar a Nueva York/Nueva Jersey para los partidos del Mundial 2026

La iniciativa fue presentada por ambos mandatarios en una conferencia de prensa junto con el presidente de la MTA, Janno Lieber y Alex Lasry, director ejecutivo del Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA de Nueva York y Nueva Jersey.

Allí, informaron que el objetivo del plan es garantizar que tanto los residentes como los visitantes puedan desplazarse de manera segura, informada y eficiente.

“Hemos dedicado meses a coordinar, ensayar y prepararnos para que, cuando el mundo llegue a nuestra puerta, estemos listos”, dijo Mamdani. “Desde el primer saque inicial hasta el pitido final, nuestra labor es clara: mantener a los residentes y a los aficionados visitantes seguros, informados y apoyados en cada momento de este ajetreado verano”.

Cómo se organiza la propuesta de transporte en Nueva York para el Mundial 2026

La propuesta se divide en cinco elementos puntuales, de acuerdo con los sitios web de la gobernación de Nueva York y de la Gran Manzana:

Servicio de metro reforzado

La MTA va a operar con servicio completo en toda la región durante todo el torneo. Esta estrategia incluye:

Servicio local adicional en las líneas 1, C y F para facilitar la conexión con los autobuses y trenes que se dirigen al estadio.

para facilitar la conexión con los autobuses y trenes que se dirigen al estadio. En los días de partido que coincidan con fines de semana , las frecuencias de las líneas 1 y C aumentarán durante todo el día, de 10 hs a 22.30 hs.

, las frecuencias de las líneas 1 y C aumentarán durante todo el día, de Se incrementará el servicio de la línea 7 para mejorar el acceso a la Fan Zone gratuita en Flushing, Queens.

Corredores de viaje dedicados en Manhattan

Se establecerán corredores exclusivos en Midtown Manhattan (calle 42, partes de la Quinta y Sexta avenida, y las calles 40 y 41) para dirigir el tráfico relacionado con el Mundial.

Se establecerán corredores exclusivos en Midtown Manhattan para coordinar el tráfico durante el Mundial 2026 Archivo

Desde seis horas antes de los partidos hasta tres horas después, el acceso a estos caminos se va a limitar a los autobuses locales de la MTA, vehículos oficiales del Mundial y de emergencia.

Gestión de tráfico terrestre

Cada fecha de partido se va a designar como “Día de Alerta de Embotellamiento” (Gridlock Alert Day) para desalentar el uso innecesario de vehículos particulares.

Desde este punto, se va a coordinar con las empresas para limitar las entregas de camiones en Midtown durante los periodos de mayor tráfico.

Autobuses de traslado económicos

Se ha reducido el costo de los boletos a US$20 por viaje de ida y vuelta. Asimismo, la capacidad de estos autobuses aumentó hasta 18.000 asientos en los días de partido que no son escolares.

Se ha reducido el costo de los boletos a US$20 por viaje de ida y vuelta en autobuses de traslado MTA - MTA

Optimización de Trenes de Cercanías

Tanto el LIRR como Metro-North ofrecerán conexiones directas con los autobuses en Grand Central y con los trenes hacia el estadio en Penn Station.

Ambos ferrocarriles mantendrán su capacidad máxima programada de fin de semana para satisfacer la demanda.

Los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Nueva York y Nueva Jersey

El estadio de Nueva York/Nueva Jersey albergará un total de ocho partidos de la Copa del Mundo. Estos serán: