Mundial 2026 en Nueva York y Nueva Jersey: cinco claves de transporte para fans con entrada

Nueva York y Nueva Jersey tienen todo preparado para recibir a los aficionados que asistan por el Mundial 2026. Las autoridades de transporte comunicaron su plan para los fanáticos con entrada. Las personas que deban acudir al MetLife Stadium pueden utilizar los servicios habilitados presentando su boleto, como parte del programa diseñado para trasladar a más de 78.000 espectadores que se esperan para cada partido.

Transporte durante el Mundial 2026: las alternativas en Nueva York y Nueva Jersey

El plan de transporte anunciado por NJ TRANSIT y el Comité Organizador está diseñado para trasladar a más de 78.000 espectadores por partido. Para este fin, se utilizará una red coordinada de autobuses shuttle del estadio, servicio ferroviario, viajes compartidos, vehículos autorizados y estacionamiento premium limitado.

Amtrak implementará un operativo especial de transporte por el Mundial 2026 Amtrak y Magnific

Durante los días de partido, los desplazamientos en Nueva York y Nueva Jersey serán diferentes a los de una jornada normal. Por este motivo, las autoridades recomendaron a los espectadores planificar con antelación y comprar el transporte con tiempo.

Aquellos que tengan entradas deben tener en cuenta las siguientes cinco claves para organizar su viaje:

NJ Transit ofrecerá un servicio ferroviario ampliado desde la estación New York Penn y estaciones en Nueva Jersey. Todos los trenes conectan en Secaucus Junction , donde los aficionados deben transferirse a un tren o autobús exclusivo para el estadio.

desde la estación New York Penn y estaciones en Nueva Jersey. Todos los , donde los aficionados deben transferirse a un tren o autobús exclusivo para el estadio. NYNJ Stadium Shuttle funcionará como un servicio de ida y vuelta que operará desde tres centros de tránsito en la ciudad de Nueva York y un punto de “park-and-ride” en Nueva Jersey.

funcionará como un que operará desde en la ciudad de Nueva York y un punto de “park-and-ride” en Nueva Jersey. No habrá estacionamiento para espectadores generales en las inmediaciones del estadio los días de partido. Solo habrá un número limitado de plazas prémium .

en las inmediaciones del estadio los días de partido. Solo habrá un . Para servicios de viaje compartido , el punto de llegada y recogida estará ubicado fuera de la propiedad, en el Meadowlands Racing and Entertainment . Desde allí, los asistentes deberán realizar una caminata de aproximadamente 1,3 millas (2,1 kilómetros) hasta las puertas del recinto.

, el punto de llegada y recogida estará ubicado fuera de la propiedad, en el . Desde allí, los asistentes deberán realizar una caminata de aproximadamente hasta las puertas del recinto. Para comprar boletos de transporte y acceder a los servicios del día del partido, es obligatorio tener una entrada válida.

Detalles sobre el servicio de transporte para el Mundial 2026 en Nueva York y Nueva Jersey

El servicio de shuttle oficial que trasladará a los fanáticos a los estadios contará con cuatro líneas: Roja (Midtown North), Verde (Midtown East), Azul (Port Authority Bus Terminal) y Amarilla (Hackensack Meridian School of Medicine).

El servicio de transporte shuttle ofrecerá viajes de ida y vuelta durante los días de partido del Mundial 2026 en Nueva York y Nueva Jersey nynjfwc26.com

Además de esta modalidad, estarán disponibles los servicios de transporte de Amtrak, el ferry de Nueva York, de la vía fluvial y de Staten Island. En el caso de viajes compartidos, se prevé que las tarifas sean más altas que lo habitual en los días de partido.

A su vez, quienes opten por el traslado privado deben tener en cuenta que el acceso al estadio está restringido únicamente a vehículos autorizados por la FIFA.

Por otro lado, durante las tres horas posteriores a cada partido, el servicio ferroviario de NJ Transit a Penn Station en el Corredor Noreste, la Línea de la Costa Norte de Nueva Jersey y la Línea del Valle de Raritan finalizará en Newark Penn Station.

Los clientes con un pase de tren con Nueva York como estación de origen o destino pueden continuar a la Gran Manzana a través de PATH, sin coste adicional, desde Newark Penn Station.

El servicio Midtown Direct de Morris & Essex Lines y Montclair-Boonton Line a Nueva York finalizará en Newark Broad Street. Allí, los usuarios con un pase de tren con Nueva York como estación de origen o destino pueden hacer transbordo al Tren Ligero de Newark para el servicio a Newark Penn Station y continuar a la ciudad a través de PATH sin coste adicional.

Los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Nueva York y Nueva Jersey

El estadio de Nueva York/Nueva Jersey albergará un total de ocho enfrentamientos de la Copa del Mundo.

Nueva York y Nueva Jersey serán sede en conjunto del Mundial 2026

De acuerdo con el calendario de la FIFA, estos serán: