La semana de Thanksgiving llega con riesgos de lluvia y viento en distintas regiones de Estados Unidos, en un contexto de El Niño intenso. El pronóstico, sin embargo, no permite asegurar desde ahora qué ciudades tendrán nieve el día de Navidad: las perspectivas de temporada describen probabilidades para períodos amplios, no el tiempo de una fecha puntual.

Qué se espera para los viajes de Thanksgiving

El Centro de Predicción Meteorológica de Estados Unidos advirtió en su panorama del 22 al 26 de noviembre sobre lluvias intensas en sectores de la costa atlántica al comienzo del período y precipitaciones fuertes y viento en la costa del noroeste del Pacífico entre el 24 y el 25.

Farmers’ Almanac anticipó copos de nieve y precipitaciones invernales dispersas en los Grandes Lagos y el Medio Oeste durante Thanksgiving Farmers’ Almanac

El mapa fue reproducido por un informe de situación de FEMA. Estas áreas y fechas pueden cambiar a medida que se actualicen las previsiones.

Un informe de Fox Weather actualizado el 17 de noviembre contemplaba lluvias al inicio de la semana en el centro y este del país, y al menos una ronda de precipitaciones en Washington, Oregon y California, con posibilidad de nieve en las montañas Cascades y Sierra Nevada.

También planteaba la posibilidad de tormentas en Texas, la costa del Golfo y partes del sudeste.

Thanksgiving se celebra el jueves 26 de noviembre en Estados Unidos. El feriado suele reunir a familias que viajan por carretera o avión, de modo que un cambio en la trayectoria o la velocidad de un sistema puede alterar las condiciones en un corredor y no en otro.

Qué puede y qué no puede anticipar el mapa invernal en EE.UU.

El Centro de Predicción Climática de NOAA informó el 19 de noviembre que un El Niño fuerte continúa y probablemente persista durante el trimestre enero-marzo de 2027.

Popular desfile de Thanksgiving en Nueva York Frank Franklin - AP

Para diciembre-febrero, el organismo favorece temperaturas superiores a lo normal en gran parte de los dos tercios septentrionales del territorio continental y mayores probabilidades de precipitaciones superiores a lo normal en sectores del sur.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.