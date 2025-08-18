Encontró un anillo de oro en Nueva York y pensó en venderlo, pero buscó al dueño y se lo regresó, 56 años después

Después de 56 años, un egresado de la Universidad de Fordham en Nueva York recuperó su anillo de graduación gracias a un detector de metales y a la ayuda de un electricista. La pieza, que desapareció en 1969 mientras Alfred R. DiStefano disfrutaba de un día en Cedar Beach, Long Island, fue finalmente hallada cerca del muelle donde se perdió.

Un electricista encontró el anillo de graduación de DiStefano

La joya de oro con piedra granate tenía grabado el escudo de la institución y la mascota del carnero en cada extremo. En su interior, estaba inscrito en cursiva el nombre ‘Alfred R. DiStefano’. A sus 21 años, el hombre creyó que se había extraviado para siempre. “Era un anillo bonito. Era importante para mí, probablemente debería haber pasado un poco más de tiempo buscándolo”, afirmó DiStefano, de 77 años, en diálogo con The New York Post.

Dave Orlowski, un electricista de 56 años, encontró el anillo mientras caminaba por Cedar Beach Captura de pantalla ABC

Sin embargo, más de cinco décadas después, Dave Orlowski, electricista de 56 años, lo encontró mientras caminaba por Cedar Beach en Mount Sinai. “Tuve una buena señal en el detector de metales, cavé y estaba muy profundo. Probablemente, a unos pies de profundidad, y seguí cavando hasta que finalmente salió”, comentó a ABC 7.

A su vez, el electricista indicó que encontró muchas piezas como esa, pero que la mayoría no estaban personalizadas. “Algunas cosas no se pueden explicar cómo llegaron ahí. Te metes al agua, se te encogen las manos y el anillo se va”, afirmó el electricista.

Al principio, pensó en quedárselo, al calcular que los 28 gramos de paladio en oro blanco podrían valer hasta 2000 dólares. Sin embargo, la esposa de Orlowski, Denise, lo convenció de devolverlo. “Me dijo que sería mal karma quedarme con el anillo, ya que teníamos el nombre de la persona grabado. Me preguntó si querría recuperar mi anillo en esa situación. Eso respondió mi duda”, aseguró el hombre.

El anillo fue hallado a apenas 800 metros del muelle donde lo perdió Captura de pantalla ABC

Por lo tanto, Orlowski encontró el grupo de Facebook “Fordham University – Class of 1969” y se puso en contacto con un administrador. Karen Manning, también exalumna de Fordham, logró vincular al hombre con DiStefano mediante un amigo en común. “David me hizo recuperar la fe en la gente por tomarse la molestia de intentar encontrar al dueño”, afirmó Manning.

Tras más 50 años, DiStefano se reencontró con su anillo de la universidad

DiStefano, originario de Hicksville, vive actualmente en Arlington, Texas, tras haber dejado la ciudad de Nueva York en 1974 y mudarse en varias ocasiones. El abuelo, casado y con siete nietos, se mostró sorprendido al descubrir que su anillo había sido hallado a apenas 800 metros del muelle donde lo perdió. “No podía imaginar cómo podría haber sido encontrado”, aseguró.

El anillo, de oro con piedra granate, tenía grabado el escudo de la institución y la mascota del carnero en cada extremo Captura de pantalla ABC

DiStefano compró la pieza a principios de 1969 por US$110, justo antes de su graduación. Recordó que estaba en un muelle cuando se le cayó al agua porque, según él, el anillo era un poco grande. Más tarde, continuó con la escuela de medicina y se retiró en 2023 tras casi 50 años de carrera como oncólogo.

El graduado afirmó haber agradecido a Orlowski “cien veces” y planeaba recompensar su buena acción con algunos regalos de Texas que no podría encontrar con su detector de metales en Nueva York. “Me lo envió por correo y lo recibí en menos de una semana; está en condiciones maravillosas. Lo estoy usando ahora; pensé que debía compensar el tiempo perdido”, indicó DiStefano.