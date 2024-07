Es latino y revela cuándo dinero hace en Nueva York como recolector de latas y botellas de plástico

Escuchar

Para muchos migrantes latinos que llegan a Estados Unidos, insertarse en el mercado laboral de aquel país puede ser difícil, sobre todo sin el patrocinio de una empresa o sin un título. Un mexicano en Nueva York lleva un tiempo ganándose la vida como recolector de botellas y latas y dio a conocer cómo es el negocio. Aunque probó en el rubro de la construcción, fue esta labor la que le pareció más redituable.

Alfy Tavarez es un bloguero dominicano con más de 103 mil suscriptores en su canal de YouTube. Sus videos relatan la vida de los latinos - y la suya también- en Estados Unidos. Entre muchas aristas, tiene una selección de posteos sobre cómo se ganan la vida según el tipo de trabajo que realizan. Recientemente, entrevistó a Ezequiel, un migrante mexicano que junta y vende latas en Nueva York.

Ezequiel dijo al youtuber que se dedica a recolectar y reciclar plástico, latas y vidrio. “De aquí saco para mis gastos personales y para ir comiendo porque estoy desempleado”, contó el hombre. Se levanta a las 5 de la mañana, empieza a juntar y para las 13, cuando está más fuerte el sol, se dirige a vender lo conseguido.

En total recorre entre 20 y 25 cuadras a la redonda. “Trato de ir buscando en los parques, que es donde mucha gente deja más plástico, más botellas”, explicó. Alguna vez trabajó en el ambiente de la construcción, pero, como durante el invierno baja la cantidad de oferta laboral, tuvo que aprender a subsistir.

Recolecta durante ocho horas: cómo es una jornada de trabajo del migrante mexicano

Todos los días cuando sale, el hombre lleva un carrito como de supermercado. Según le indicó al youtuber, esto tiene que ver con que algunos recolectan con bolsas, pero estas impiden tomar elementos más pesados e inclusive limitan el volumen que pueden transportar por jornada.

Cuando camina por la calle lo hace “a su suerte”, según dijo. El joven migrante no tiene una ruta establecida, aunque sabe que otros que hacen la misma tarea sí la tienen. Eso muchas veces se convierte en una suerte de conflicto, ya que algunos pueden molestarse si recoge en sitios que habitualmente le “pertenecen” a otro.

En los fines de semana es cuando más plata gana. “Entre semana, como mucha gente no sale a los parques, no hay mucha lata, pero viernes, sábado y domingo son buenos para recolectar plástico”, señaló. Por el mismo motivo, el verano es una estación mejor para juntar botellas que el invierno.

Cuánto gana un recolector de plástico y vidrio en Nueva York

“A lo que se haga, porque no sé si me voy a hacer US$50, US$70 diarios”, contó el mexicano. “Hay muchos que ya tienen sus rutas y como yo aún no, voy por lo que pueda ganar”, agregó.

Una vez que termina la recolección, el día de Ezequiel sigue en los centros de recolección donde le pagan por lo que juntó. Allí tiene que separar las botellas según su composición: aluminio, plástico y vidrio. Hay dos tipos de establecimientos, unos particulares, en donde atiende una persona que le paga por la cantidad que el recolector le diga que juntó; otros que tienen una máquina que contabiliza los productos, emite un ticket y el mexicano lo cambia por dinero.

“Cada botella que recicles tiene que decir que sea de Nueva York porque si es de otro estado aquí no te la aceptan”, explicó el recolector. Por cada una de ellas recibe cinco centavos de dólar. Lo mismo pasa con las latas, no importa si son de alcohol o gaseosa, solamente cuentan si están sanas. Cada 100 de estos elementos recibe US$5.

