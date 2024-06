Esta es la boutique de Nueva York que organiza bodas para los inmigrantes que solicitan asilo

Escuchar

En el corazón de Nueva York, una boutique encontró una manera muy original de apoyar a los migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos. Esta tienda, más allá de vender ropa y accesorios, ofrece servicios de organización de bodas para aquellos que enfrentan la incertidumbre de su estatus migratorio. Esta iniciativa no solo celebra el amor, sino que también proporciona un sentido de estabilidad y pertenencia a quienes están en medio de procedimientos legales complejos y desafiantes.

La boutique y su misión solidaria con los inmigrantes

La boutique, llamada The Little Shop of Kindness, ha transformado su espacio en un refugio para parejas migrantes. Con la colaboración de organizadores de bodas, diseñadores y voluntarios, la tienda se encarga de cada detalle, desde los vestidos y trajes hasta las decoraciones y la ceremonia misma. Este esfuerzo es una muestra de solidaridad y apoyo a aquellos que buscan un nuevo comienzo en un país extranjero.

Para muchos solicitantes de asilo, la vida en Nueva York está marcada por la ansiedad. Las bodas organizadas por la boutique proporcionan un bálsamo entre tanta incertidumbre y una oportunidad para celebrar un hito significativo en sus vidas. Estas ceremonias no solo son un testimonio del amor y el compromiso, sino que también ayudan a fortalecer lazos comunitarios y a construir redes de apoyo entre los migrantes.

Una pareja de migrantes asiste a las pruebas de vestuario para su boda, asistidos por The Little Shop of Kindness (Archivo https://www.ttlcnyc.org/)

Historias de parejas de migrantes

Las historias de las parejas que han celebrado sus bodas gracias a esta boutique son conmovedoras. Cada ceremonia es un recordatorio de la fuerza y la resiliencia de los migrantes, quienes, a pesar de las adversidades, encuentran maneras de celebrar el amor y la esperanza.

José Zambrano y Jennifer Rodríguez celebraron su ceremonia de boda en Manhattan, frente a su hijo de 7 años, Lian. La oficiante y cinco testigos pertenecen a la organización The Little Shop of Kindness, que ayudó a concluir el matrimonio de los recién casados, quienes emigraron más de 4700 kilómetros desde su ciudad natal de Manabí, en Ecuador.

“Mi corazón empezó a latir rápido y me di cuenta de lo que estaba pasando cuando vi a la gente”, le aseguró el migrante recién casado a Documented NY.

Cómo es el proceso de ayuda

La boutique trabaja estrechamente con organizaciones de apoyo a migrantes y abogados de inmigración para identificar a parejas que podrían beneficiarse de sus servicios. Una vez seleccionadas, las parejas reciben atención en todo el proceso, con sesiones de planificación, pruebas de vestuario y la coordinación de la ceremonia y la recepción. Todo el proceso está diseñado para ser lo más inclusivo y accesible posible, eliminando barreras financieras y logísticas.

El éxito de esta iniciativa no sería posible sin la colaboración de numerosos voluntarios y donantes. Diseñadores locales donan vestidos y trajes, floristas proporcionan decoraciones, y fotógrafos capturan los momentos especiales, sostienen desde la organización al mismo medio. Además, muchas parejas que ya han pasado por el proceso regresan para ofrecer su ayuda y apoyo a otras, creando un ciclo de solidaridad y comunidad.

El equipo de The Little Shop of Kindness, listo para organizar una nueva boda (Archivo https://www.ttlcnyc.org/)

La visión a largo plazo de la boutique incluye la creación de una red de tiendas y organizaciones que puedan replicar este modelo en otras ciudades, proporcionando esperanza a migrantes en todo el país, manifiestan en el sitio web del negocio.

Cómo contribuir con The Little Shop of Kindness

Aquellos interesados en apoyar esta noble causa pueden hacerlo de varias maneras. La boutique acepta donaciones de vestidos, trajes y otros artículos de boda. Además, siempre están buscando voluntarios que puedan ayudar en la planificación y ejecución de las ceremonias. Las contribuciones financieras también son aceptadas, explican por último, ya que ayudan a cubrir los costos asociados con la organización de las bodas.

LA NACION