Hochul contra Trump: Nueva York demanda al gobierno federal por un acuerdo energético que favorece a Texas

Nueva York abrió un nuevo frente judicial contra la administración de Donald Trump tras cuestionar un acuerdo firmado con la compañía energética TotalEnergies. La acción legal fue presentada por la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James junto a otros seis estados del noreste de Estados Unidos.

Demanda de Nueva York contra Trump por los proyectos eólicos marinos de TotalEnergies

Según la demanda, el pacto entre Trump y la empresa francesa permitió la cancelación de contratos vinculados a proyectos de energía eólica marina frente a las costas de Nueva York y Carolina del Norte. A cambio, TotalEnergies habría recibido una compensación por US$795 millones y asumido compromisos de inversión en infraestructura de combustibles fósiles en Texas.

La gobernadora Kathy Hochul presentó una demanda contra un acuerdo entre la administración federal y la empresa TotalEnergies, el cual pretendía cancelar concesiones de parques eólicos marinos nyserda.gov

“Este plan de sobornos para presionar a una empresa extranjera a renunciar a los proyectos eólicos marinos previstos en EE.UU. en favor de la extracción de gas y petróleo es un abuso escandaloso del dinero de los contribuyentes“, dijo la gobernadora. “Esto perjudica nuestra capacidad para satisfacer nuestras necesidades energéticas, crear empleos de calidad y contribuir a la independencia energética, al tiempo que reducimos las emisiones”, detalló.

El caso se centra en los arrendamientos destinados a la construcción de parques eólicos en aguas federales. Entre ellos figura Attentive Energy One, un proyecto que, de acuerdo con los estados demandantes, estaba destinado a abastecer a cientos de miles de hogares mediante generación eléctrica de origen eólico.

Además, los estados señalaron que la compañía aceptó no impulsar nuevos emprendimientos de energía eólica marina dentro de EE.UU. como parte de las condiciones incluidas en el acuerdo con la administración Trump.

“Tras sufrir repetidas derrotas en los tribunales, esta administración ideó un acuerdo fraudulento para pagar a una empresa energética extranjera cientos de millones de dólares de los contribuyentes para que abandonara la energía eólica marina e invirtiera en petróleo y gas”, reiteró Letitia James. “Estamos luchando para detener este acuerdo ilegal que amenaza con eliminar más de mil empleos sindicalizados”, señaló.

Qué argumentan Nueva York y otros seis estados contra el acuerdo con TotalEnergies

La presentación judicial fue acompañada por seis estados:

Connecticut

Maine

Massachusetts

Nueva Jersey

Rhode Island

Vermont

La coalición sostuvo que la administración federal incumplió procedimientos establecidos en la legislación que regula las actividades energéticas en la plataforma continental exterior. Los demandantes afirmaron que la cancelación de los contratos se produjo sin las instancias de revisión y consulta contempladas por la normativa.

“Demandamos para que Revolution Wind volviera a estar operativo, y ahora volvemos a demandar para detener los intentos irresponsables de Trump de cancelar más proyectos eólicos marinos y malgastar el dinero de los contribuyentes”, dijo el fiscal general de Connecticut, William Tong, en un comunicado.

Otro de los puntos planteados por los estados demandantes apuntó al uso de fondos federales para compensar a la empresa. Según la demanda, el mecanismo aplicado no encuadra dentro de los criterios previstos para resolver litigios y, por lo tanto, debe ser revisado por la Justicia.

“El fiscal general James y yo seguiremos luchando enérgicamente contra la hostilidad manifiesta e incesante de Donald Trump hacia la energía eólica marina, incluido su uso ilícito del cargo más poderoso del mundo para obligar a empresas privadas como TotalEnergies a someterse a su voluntad”, agregó Kathy Hochul.

La administración de Nueva York manifestó su interés por asegurar la independencia energética y reducir los costos de electricidad para sus ciudadanos nyserda.gov

Cómo afecta la cancelación de Attentive Energy One a Nueva York y la energía eólica marina

Las autoridades de Nueva York argumentaron que la paralización de Attentive Energy One afecta la planificación energética estatal. De acuerdo con los cálculos presentados en la demanda, el proyecto tenía capacidad para:

Suministrar electricidad a más de 700 mil viviendas.

Crear más de 1700 puestos de trabajo.

Reducir los costos de electricidad para los consumidores durante el período de funcionamiento del parque eólico.

Para Hochul y James, la cancelación de los arrendamientos repercute además en las metas energéticas fijadas por Nueva York, que incluyen una mayor participación de fuentes renovables dentro de la matriz eléctrica durante los próximos años.

“La administración Trump intenta una vez más acabar con los proyectos de energía limpia y destruir empleos bien remunerados para los neoyorquinos”, aseguró James.