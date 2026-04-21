Es oficial: Hochul anuncia que Trump le debe 1700 dólares a cada familia de Nueva York por aranceles ilegales

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció en Albany que el gobierno del presidente Donald Trump comenzará a devolver fondos a empresas afectadas por aranceles ilegales. A su vez, afirmó que cada familia del estado pagó en promedio 1700 dólares por ese esquema y que la administración estatal reclama para que ese dinero también sea devuelto a los hogares.

¿Qué dijo Hochul sobre los US$1700 que reclama para cada familia de Nueva York?

A través de un comunicado oficial, Hochul relacionó los aranceles con el costo trasladado a los residentes. Señaló que, solo en el Estado Imperial, ese esquema implicó un sobrecosto total de US$13.500 millones. Luego, detalló que esa cifra equivale a “unos US$1700 por familia en promedio”.

La gobernadora remarcó que ese dinero no llegó a los hogares. Sostuvo que “todavía le deben” a las familias de Nueva York esa restitución y afirmó que los consumidores “merecen que se les devuelva su dinero”.

Además, indicó que el estado impulsa ese reclamo en la Justicia y señaló que están en los tribunales “para lograrlo”.

EE.UU. devuelve dinero a empresas por aranceles declarados ilegales

La mandataria confirmó que, desde el 20 de abril, las empresas pueden “comenzar a presentar documentación” para recuperar el dinero abonado.

Ese mecanismo se activa tras la decisión de la Corte Suprema que declaró ilegales los aranceles impuestos por la administración Trump.

Estos gravámenes fueron impuestos por el republicano bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa, por sus siglas en inglés), según consignó The New York Times.

Cada familia de Nueva York habría pagado en promedio US$1700 por ese esquema, según Hochul Instagram Hochul

Esa legislación existe desde 1977. Sin embargo, no había sido utilizada por ningún presidente anterior para aplicar aranceles.

Este punto resultó determinante en la evaluación judicial que finalmente declaró su ilegitimidad.

Hochul dijo que los aranceles de Trump fueron “ataques” al pueblo de EE.UU.

La demócrata afirmó que “esos aranceles no fueron más que ataques contra el pueblo estadounidense”.

En esa línea, la gobernadora de Nueva York vinculó los efectos de la medida con el contexto económico actual y sostuvo que los ciudadanos “están pidiendo alivio frente al costo de la inflación”.

En ese contexto, señaló que las tarifas agravaron esa situación al hacer “que todo fuera más caro”.

El sobrecosto total alcanzó los US$13.500 millones en el estado de Nueva York Freepik

Qué harán las empresas de EE.UU. con el dinero recuperado por los aranceles

Como comentó Hochul, el sistema de restitución está dirigido únicamente a las empresas que pagaron formalmente los aranceles. Sin embargo, algunas compañías evalúan trasladar esos fondos a los clientes.

Según The New York Times, FedEx ya indicó que intentará devolver el dinero a sus usuarios. Esta compañía actúa como importador, pero traslada los costos de los aranceles a quienes compran los productos.

Por su parte, Costco señaló que podría reflejar ese beneficio en precios más bajos. A pesar de esto, la cadena de tiendas enfrenta una demanda colectiva de clientes que reclaman un reintegro directo.

Con respecto a lo recuperado por las compañías luego de que se anularon los aranceles de Trump, el economista Alex Durante, de la Tax Foundation, sostuvo que no espera “un impulso inmediato de trasladar todos esos beneficios a los consumidores”.