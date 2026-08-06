“Los engañó”: Nueva York condena a un estafador de migrantes que usaba un sofisticado sistema de fraude

La Fiscalía General de Nueva York, encabezada por Letitia James, anunció la condena de Marc Henry Menard por un fraude de más de 600 mil dólares contra 11 inversores, principalmente integrantes de la comunidad haitiana. El esquema se extendió durante tres años y alcanzó a víctimas de distintos condados de Nueva York, además de Florida y Georgia.

Cómo funcionaba el fraude de inversiones de Marc Henry Menard

Menard captaba inversores principalmente en Nassau, Suffolk, Rockland y Queens. Según la investigación, se presentaba como un operador financiero capaz de conseguir beneficios mensuales de entre el 12% y el 20%, pese a que no contaba con autorización para vender valores.

Menard, quien no estaba registrado para vender valores, robó más de US$600 mil a 11 inversores Magnific

Para convencer a sus víctimas, habría presentado información destinada a demostrar una capacidad financiera que no tenía. Entre los elementos utilizados figuraban comprobantes falsos de cajeros automáticos con supuestos saldos superiores a US$8 millones y capturas de plataformas de operaciones que mostraban patrimonios por encima de US$1 millón.

El dinero recibido de los inversores no era destinado de la manera que se les había informado. De acuerdo con el caso, lo derivaba a cuentas propias, utilizaba parte de los fondos para cubrir pérdidas en operaciones de riesgo y destinaba otra porción a gastos personales.

La investigación también determinó que el esquema tenía características de un sistema Ponzi: los recursos aportados por nuevos participantes eran utilizados para entregar dinero a inversores anteriores. Entre sus gastos figuraron más de US$100 mil en viajes a Turquía, Puerto Rico y Disney World, además de la compra de vehículos Mercedes Benz y BMW y productos de Gucci y Louis Vuitton.

Su declaración de culpabilidad se produjo el 17 de abril, luego de que el acusado reconociera ante la Corte Suprema del condado de Nassau tres delitos:

Hurto mayor en segundo grado

Esquema para defraudar en primer grado

Fraude de valores

Marc Henry Menard fue sentenciado por operar un esquema de fraude de inversiones durante tres años que afectó a la comunidad haitiana en Nueva York, Florida y Georgia Magnific

La condena y el dinero que deberá pagar a las víctimas

Menard fue sentenciado a cinco años de libertad condicional y quedó impedido de desarrollar actividades dentro de la industria de valores durante ese mismo período. Además, se establecieron fallos judiciales por US$385.271 a favor de las personas afectadas, suma que el acusado reconoció adeudar.

El anuncio de la sentencia fue realizado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, el 30 de julio. El caso forma parte de las acciones de la Fiscalía General destinadas a investigar operaciones financieras fraudulentas y brindar herramientas para que los consumidores puedan reportarlas.

“Marc Henry Menard los engañó. Engañó a los neoyorquinos que trabajan arduamente y robó cientos de miles de dólares para darse lujos con viajes extravagantes y compras ostentosas”, declaró la fiscal general James. “Agradezco a mis colegas de las fuerzas del orden por ayudar a poner fin a este fraude y llevar a Menard ante la justicia”, agregó.

La Oficina de la Fiscal General dispone de formularios para denunciar distintas modalidades de fraude, entre ellas estafas financieras, irregularidades relacionadas con valores y materias primas. También se incluyen apropiación indebida de fondos y casos en los que personas se presentan como profesionales sin estar habilitadas.

Cómo denunciar una estafa ante la Fiscalía General de Nueva York

Las personas que sospechen haber sido víctimas de un fraude pueden presentar una denuncia mediante los formularios disponibles en línea o comunicarse con la Fiscalía General al 1-800-771-7755. Para personas con dificultades auditivas o del habla está disponible el 1-800-788-9898.

Al presentar una queja, se recomienda conservar correos electrónicos, mensajes, comprobantes y demás comunicaciones vinculadas con la operación. Si se adjuntan archivos, es conveniente retirar números de Seguro Social, fechas de nacimiento y números de cuentas, salvo que esos datos sean necesarios para comprender el caso.

La presentación de una causa ante la Fiscalía General no equivale a iniciar una demanda privada ni significa que la oficina vaya a representar judicialmente al denunciante. Quienes necesiten asesoramiento legal individual deben recurrir a un abogado particular.

Cómo comprobar si un asesor financiero está autorizado

Antes de entregar dinero para una inversión, una de las medidas recomendadas es comprobar que la persona o empresa que ofrece los valores se encuentre debidamente registrada. Para ello puede utilizarse BrokerCheck, una herramienta de la Financial Industry Regulatory Authority (Finra).

La Fiscalía General también aconseja evitar decisiones tomadas bajo presión. Las propuestas que exigen invertir de inmediato, retirar fondos de cuentas de jubilación, pedir dinero prestado o incorporar nuevos inversores deben ser examinadas antes de entregar fondos.

También recomienda no transferir dinero, enviar criptomonedas o entregar efectivo a personas que no hayan sido verificadas, debido a que algunas de estas operaciones pueden resultar difíciles o imposibles de revertir. Ante una propuesta de inversión, consultar a un profesional legal o financiero independiente puede ayudar a detectar irregularidades antes de realizar el pago.