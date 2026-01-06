Qué es el “ghost tapping”, la nueva estafa para robar dinero de tarjetas y celulares sin contacto

A medida que los métodos de seguridad se optimizan, los estafadores también avanzan con sus técnicas. En los últimos meses, tuvo lugar un aumento de “ghost tapping”, una modalidad de robo de dinero de tarjetas y celulares sin contacto. Para protegerse, los expertos en ciberseguridad recomiendan seguir ciertos consejos.

Cómo es la nueva estafa conocida como “ghost tapping”

El método de “ghost tapping” implica un sistema simple que esconde una estrategia sofisticada. En síntesis, un ladrón se acerca a su objetivo con un lector de tarjetas oculto. Luego, carga la tarjeta sin contacto o la billetera digital del teléfono o reloj de la víctima sin su autorización.

El "ghost tapping" implica el robo de dinero del celular o tarjetas sin contacto Freepik

De acuerdo con McAfee, los delincuentes intentan iniciar una transacción de pago sin la aprobación del propietario y sin que se dé cuenta.

En general, las tarjetas de pago táctil y las billeteras móviles en teléfonos utilizan una tecnología llamada “comunicación de campo cercano” o NFC. Esto les permite comunicarse con dispositivos como un punto de venta para realizar pagos a muy corta distancia.

Los ladrones aprovechan los descuidos en lugares muy concurridos para autorizar sin que el dueño sepa un pago que no pretendía hacer.

En diálogo con NBC Philadelphia, el experto Matt Barnett indicó que esto le puede ocurrir a quienes llevan el teléfono desbloqueado o usan una configuración que permite pagar sin desbloquear el dispositivo.

Cuándo puede una persona ser víctima del “ghost tapping”

La organización sin fines de lucro Better Business Bureau (BBB) indica en su sitio web oficial que los estafadores utilizan esta metodología en tres escenarios principales:

Acercarse en espacios públicos: alguien podría chocar con la víctima mientras carga a escondidas su tarjeta o billetera móvil.

alguien podría chocar con la víctima mientras carga a escondidas su tarjeta o billetera móvil. Hacerse pasar por vendedores : en eventos, mercadillos o festivales, los estafadores pueden montar puestos falsos y pedir pagos con tarjeta.

: en eventos, mercadillos o festivales, los estafadores pueden montar puestos falsos y pedir pagos con tarjeta. Aparentar acciones de caridad: pueden solicitar una pequeña donación, pero en realidad cargan a la tarjeta una cantidad mucho mayor.

En ocasiones, los estafadores realizan pequeños cargos en la tarjeta o el celular del damnificado para evitar activar los sistemas de alerta Freepik

Además, en algunos casos, los ladrones realizan pequeños retiros para evitar activar los sistemas de detección de fraude, por lo que las víctimas pueden no percatarse del robo de inmediato.

Cómo protegerse de la nueva modalidad de estafa

En primer lugar, los especialistas aconsejan mantenerse atento a las alertas bancarias sobre cargos de “prueba” pequeños o inusuales. Después de haber estado en zonas concurridas, el usuario puede revisar para ver si encuentra cargos sospechosos en su tarjeta.

Los especialistas recomiendan a las víctimas de estafas informar inmediatamente a su banco o al emisor de su tarjeta Shutterstock - Shutterstock

Para resguardarse ante la posibilidad de sufrir una estafa, los expertos del BBB acercan los siguientes consejos:

Usar protección RFID: una billetera o funda con bloqueo RFID puede ayudar a prevenir el robo de datos inalámbricos.

una billetera o funda con bloqueo RFID puede ayudar a prevenir el robo de datos inalámbricos. Confirmar siempre los datos del pago: antes de pasar la tarjeta o el teléfono, verificar el nombre y el importe del comercio en la pantalla del terminal.

antes de pasar la tarjeta o el teléfono, verificar el nombre y el importe del comercio en la pantalla del terminal. Configurar alertas de transacciones: muchos bancos permiten notificaciones en tiempo real para cada cargo.

muchos bancos permiten notificaciones en tiempo real para cada cargo. Vigilar las cuentas: las comprobaciones diarias ayudan a detectar fraudes más rápidamente.

las comprobaciones diarias ayudan a detectar fraudes más rápidamente. Limitar el uso de la función de pago sin contacto en zonas de alto riesgo: en caso de duda, considerar deslizar o insertar la tarjeta.

Si la persona sufrió o sospecha que fue víctima de una estafa mediante esta modalidad, la BBB indica que debe informar inmediatamente a su banco o al emisor de su tarjeta. Además, puede considerar congelar o cancelar la tarjeta afectada para evitar futuros cargos.