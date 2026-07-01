Mamdani abre convocatoria para supermercados baratos en Nueva York: el llamado para Brooklyn, Queens y Staten Island

Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, anunció una iniciativa para abrir nuevos supermercados baratos en Queens, Staten Island y Brooklyn. Los interesados en participar deben cumplir una serie de requisitos de superficie y accesibilidad.

El pedido de Mamdani para Queens, Brooklyn y Staten Island

El alcalde comunicó la noticia a través de su cuenta de X. Allí, estipuló que los interesados en abrir un local podían enviar su solicitud a través del Portal de Locales para Supermercados de la Ciudad de Nueva York.

La convocatoria es para la creación de supermercados en Queens, Brooklyn y Staten Island X/@NYCMayor

“La Gran Manzana abre supermercados en todos los distritos, y necesitamos los espacios adecuados para que esto sea posible”, señaló Mamdani.

La construcción de las nuevas tiendas forma parte de NYC Groceries, una iniciativa diseñada para ampliar el acceso a alimentos asequibles y de alta calidad en los cinco distritos de la ciudad.

“NYC Groceries reinventa la forma en que la ciudad puede apoyar a los trabajadores. Se basa en una idea simple: los alimentos asequibles deben ser confiables, dignos y accesibles para todos los neoyorquinos”, destaca la alcaldía en el sitio web oficial de la iniciativa.

Requisitos para crear un supermercado en Queens, Staten Island y Brooklyn

Para que un terreno local sea considerado como posible ubicación para una tienda de NYC Groceries, todos los sitios deben cumplir como mínimo tres requisitos puntuales:

Superficie: el local debe contar con más de 10.000 pies cuadrados alquilables de espacio comercial contiguo.

el local debe contar con más de alquilables de espacio comercial contiguo. Accesibilidad: debe tener acceso directo desde una entrada en la planta baja.

debe tener acceso directo desde una entrada en la planta baja. Disponibilidad temporal: debe estar disponible para antes del 31 de diciembre de 2029.

Para formar parte del NYC Groceries, el local debe contar con más de 10.000 pies cuadrados Nam Y. Huh - AP

Aunque se aceptan solicitudes de forma continua, para entrar en la primera revisión de posibles ubicaciones, la propuesta debió enviarse antes de este 30 de junio.

Cuáles son las nuevas convocatorias para NYC Groceries

Además de la convocatoria para la apertura de nuevos locales, Mamdani hizo un llamado para contratar firmas de branding y diseño que se encarguen de desarrollar la identidad de NYC Groceries.

El trabajo de los consultores va a definir la identidad de la red de supermercados y guiará el diseño de los locales, la señalización, la iluminación, la exhibición de los productos y la circulación de los clientes dentro de las diferentes tiendas.

“Las personas no pueden aprovechar recursos que no conocen. Necesitamos una identidad de marca para las tiendas de comestibles en Nueva York, dijo Mamdani en una conferencia de prensa.

En medio de estos anuncios, los comerciantes locales rechazaron la iniciativa por el impacto que podría tener en las ventas de sus negocios. “Nosotros no podemos competir con alguien que no va a pagar renta, que no va a pagar luz”, sostuvo Frank García, presidente de la Coalición Empresarial Multicultural, en diálogo con Spectrum News.